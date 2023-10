information fournie par So Foot • 15/10/2023 à 17:19

Jim Ratcliffe devrait racheter une partie de Manchester United

Enfin !

Après des mois et des mois (et des mois) de tractations au sujet de la vente de Manchester United, les supporters des Red Devils voient le bout du tunnel approcher. Le Sunday Times affirme ce dimanche que l’offre de Jim Ratcliffe de racheter 25% du club devrait être approuvée la semaine prochaine lors d’une réunion du conseil d’administration. Pour acquérir un quart de Manchester United, le patron d’Ineos devrait débourser entre 1,3 et 1,5 milliard d’euros. En concurrence jusque là avec le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani, qui voulait reprendre 100% du club, Ratcliffe bénéficierait du retrait des Qataris dans ce dossier.…

LT pour SOFOOT.com