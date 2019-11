Jeux vidéo : rencontre avec les Navy Seals de « Call of Duty : Modern warfare »

Ils s'appellent Mitchell Hall et Stephen Sanders. Aujourd'hui ils agissent au grand jour comme consultants pour la série de jeux vidéo de guerre « Call of Duty ».Dans leur vie d'avant, ces deux Américains rencontrés à Londres (Royaume-Uni), le 1er octobre, travaillaient pour les Navy Seals, les unités spéciales de la marine américaine, mais qui opèrent aussi bien dans l'eau que sur terre ou dans les airs. Et tous deux ont des physiques à mettre en confiance s'ils vous accompagnent dans un quartier mal fréquenté. #ModernWarfare is available on all platforms. Download now and jump into the action: https://t.co/j4jrxUelPL pic.twitter.com/ivFewmgNce-- Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2019 Alors que de nombreux anciens soldats américains ont de gros problèmes de reconversion, ces deux anciens militaires sont devenus conseillers auprès du studio Infinity ward, en charge de la réalisation de « Call of Duty : Modern warfare ». C'est Mitchel Hall qui a lancé le mouvement, d'abord recruté pour un film au début de la décennie, puis recommandé par la réalisation pour travailler dans le monde du jeu vidéo.Scénarios d'engagement et techniques d'infiltrationIl insiste sur le fait que les équipes savent déjà « très bien faire sans leur expertise » à tous les deux. Mais ils permettent de perfectionner le jeu d'un point de vue technique avec des conseils sur « les scénarios d'engagement des forces armées, les techniques d'infiltration et les armes utilisées ».Stephen Sanders ajoute que « pour rendre le jeu encore plus authentique », les anciens militaires donnent leur point de vue sur « les vêtements mais aussi des éléments psychologiques comme les mots utilisés sur le terrain ».Alors que les deux hommes espèrent poursuivre leur collaboration avec leur propre entreprise de divertissement, Mitchel Hall considère que le réalisme de certaines scènes de « Call of Duty » peut inciter des jeunes à ...