Jeux vidéo : pourquoi la PS4 et la Xbox One cassent les prix avant Noël

Des consoles de jeux vidéo bradées à quelques jours de Noël ? L'aubaine paraît un peu trop belle pour être vraie. Et pourtant. La PlayStation 4, le modèle de salon le plus vendu ces dernières années en France, mais aussi la Xbox One, sa concurrente signée Microsoft, profitent actuellement de remises exceptionnelles dans les rayons de boutiques, physiques ou en ligne.La PS4, en version 500 gigaoctets de stockage et avec une manette, s'affiche par exemple à 190 euros au lieu de 350 euros sur le site Cdiscount. À la Fnac, un pack incluant une Xbox One S, avec un téraoctet de stockage, une deuxième manette et quatre jeux (« Anthem Legion Of Dawn », « Resident Evil 2 », « Kingdom Hearts 3 » et « PlayerUnknown's Battlegrounds »), est proposé à 300 euros au lieu de 530 euros !La PlayStation 5 et la nouvelle Xbox arrivent en 2020Comment expliquer de telles réductions alors que, traditionnellement, constructeurs et distributeurs profitent de la période d'avant fêtes, quand la demande est forte, pour vendre leurs produits au prix fort ? Contrairement à la Switch de Nintendo, la PS4 et la Xbox One, toutes deux disponibles depuis 2013, entament leur dernier cycle de vie commerciale. Elles seront remplacées en fin d'année prochaine par la PlayStation 5 et une nouvelle console Microsoft dont le nom a été révélé ce jeudi, la Xbox Series X, deux monstres de puissance graphique qui seront les stars de Noël 2020 et donc vendues au prix fort, probablement au-delà des 400 euros.Acheter une console vieillissante reste une très bonne affaire. D'abord parce qu'elles permettent de jouer à de très bons titres tout juste sortis faisant la part belle à l'excellence graphique. Ensuite parce qu'au-delà de leurs tarifs attractifs, elles bénéficient d'un catalogue épais et varié de jeux, commercialisés depuis maintenant 7 ans. La plupart sont disponibles eux aussi à très bas prix. Neufs ou d'occasion, les plus grands titres ...