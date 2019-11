Jeux vidéo : mission accomplie pour «Call of Duty : Modern warfare»

Renouveler une série sans la dénaturer. Tel est l'objectif que s'est assigné le célèbre jeu vidéo de guerre « Call of Duty » pour sa version 2019. Le pari est réussi avec ce « Call of Duty : Modern warfare » qui associe quelques évolutions à un retour aux fondamentaux qui ont fait le succès de la série.Les déclinaisons dites « Modern warfare » sont sorties en 2007, 2009 et 2011. Elles ont inscrit le jeu dans un contexte de guerres contemporaines, mais imaginaires. La version 2019 reprend le titre de cet arc narratif avec le but de l'ancrer le plus possible dans le réel.En 2018, pour la première fois, le jeu ne proposait pas de campagne solo après plusieurs années d'errances scénaristiques. #ModernWarfare is available on all platforms. Download now and jump into the action: https://t.co/j4jrxUelPL pic.twitter.com/ivFewmgNce-- Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2019 Celle de cette année était donc très attendue, même si la plupart des joueurs passent un maximum de temps sur le jeu en ligne. L'action se déroule en octobre 2019. Des Américains, des Russes, des terroristes islamistes d'un groupe appelé Al-Qatala, des combattants locaux avec des femmes très actives et un pays fictif, l'Urzikstan : toute ressemblance avec la guerre en Syrie, Al Qaïda et le groupe de l'Etat islamique n'est pas du tout fortuite.La présence d'une femme (enfin !) parmi les personnages principaux est un des marqueurs forts de cet épisode. Farah, un des personnages principaux de « Call of Duty : Modern warfare ». Prod. Le réalisme, il en est question dès le lancement d'une partie. C'est une première, mais un avertissement demande au joueur, à chaque fois, s'il est certain de vouloir aller plus loin en raison de la dureté de certaines scènes.Très vite, « Modern Warfare » se déroule dans un Londres ciblé par une attaque terroriste de masse. Sans rien divulguer ici, l'inspiration est puisée dans les attentats qui ...