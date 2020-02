Jeux vidéo : Mathieu Herbaut, alias ZywOo, élu n°1 mondial sur Counter strike, ne «peut pas avoir mieux»

Il est Français, il n'a que 19 ans et c'est déjà un des meilleurs joueurs du monde. Mathieu Herbaut, alias ZywOo, a été élu numéro 1 mondial sur le jeu vidéo « Counter-strike : global offensive » par le site de référence HLTV. C'est un peu comme si ce joueur sur PC avait remporté l'Oscar du meilleur joueur de l'année 2019, dès sa première année professionnelle, avec ce jeu de tir qui oppose des groupes de terroristes aux forces antiterroristes. Jamais un si jeune joueur n'avait eu ce titre, aucun Français non-plus.Pour y parvenir, celui qui tient son pseudo d'un membre de sa famille qui l'utilisait pour un autre jeu et lui en a fait cadeau, a bénéficié d'un environnement familial favorable : ouvert sur les jeux vidéos, mais avec des règles. Il confie au « Parisien » que ce cadre lui a permis de faire de sa passion son métier auprès d'une équipe française de référence, Team Vitality. En parallèle, il lui a aussi permis d'assurer ses arrières en décrochant un bac. La famille de ZywOo a aussi gardé un œil sur son jeu favori, sorti en 1999 mais joué dans sa version de 2012, qui n'est pas normalement destiné à un jeune adolescent.Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de votre place de meilleur joueur ?Toute la journée avant l'annonce j'ai eu une grande impatience. Je n'ai attendu que ça. Quand j'ai vu que j'étais numéro 1 j'ai pu faire la fête avec des amis.Comment s'est passée votre progression vers ce titre pendant l'année 2019 ?C'était ma première année comme professionnel. Le but était d'acquérir de l'expérience. Avec l'équipe, c'est plutôt une très bonne année car nous avons quasiment franchi à chaque fois les quarts de finale des tournois auxquels nous avons participé. Pour moi, l'année a été assez dure car c'est la première fois que je devais gérer des voyages réguliers. Avant je m'entraînais plutôt chez moi. Cela a été très dur ...