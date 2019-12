Jeux vidéo : «Call of Duty», «Super Mario Maker 2»... notre sélection de Noël

Avec 4,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, en hausse de 15 % par rapport à 2017, le marché du jeu vidéo se porte très bien en France. Comme pour tous les autres produits culturels, les ventes s'emballent pendant les deux derniers mois de l'année, à l'approche de Noël. Si on peut désormais télécharger un jeu via Internet, les trois quarts des ventes continuent de se faire en magasin, sur support physique.À quelques jours du réveillon, pas facile pour les non-initiés de faire le bon choix. Notre sélection s'appuie sur les tests réalisés par les journalistes de la rédaction depuis le début de l'année. Elle se concentre sur des titres pour consoles de salon et PC.AVENTURES POUR LES GRANDS«Call of Duty : Modern warfare»Si la série des Call of Duty revient chaque automne depuis 2003, ce nouvel épisode de simulation guerrière est sans aucun doute le meilleur auquel nous avons joué depuis 2011. Fini les errances de scénario parfois fumeux, les tentatives de rentabilité financière avec des achats d'accessoires et de packs en tous genres. L'épisode 2019, Modern Warfare signé du studio Infinity Ward et édité par Activision, retrouve parfaitement l'esprit d'origine de la série : nerveux, incarné, parfois féroce mais sonnant toujours juste dans sa partie aventure en solo. LIRE AUSSI > Mission accomplie pour «Call of Duty : Modern warfare»Le jeu se révèle tout aussi excitant à explorer dans les innombrables parties multijoueurs en ligne qu'il propose. Le mode « guerre terrestre » fait s'affronter 64 joueurs sur une carte gigantesque. Il rappelle les meilleures heures du concurrent historique de Call of, Battlefield. On retourne jour après jour sans se lasser dans cet univers inspiré directement du monde d'aujourd'hui opposant armées régulières et groupes terroristes islamistes.Ce titre, déconseillé aux moins de 18 ans, offre un réalisme glaçant. Et il faut avoir le cœur ...