Jeux PlayStation trop chers: Sony remporte un procès à 2 milliards de livres au Royaume-Uni

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

La justice britannique a rejeté mardi une action collective réclamant près de 2 milliards de livres à Sony, accusé d'avoir abusé de sa position dominante pour faire payer trop cher les jeux numériques aux utilisateurs britanniques de PlayStation.

Les plaignants, représentés par la spécialiste des droits des consommateurs Alex Neill, n'ont pas convaincu le Tribunal d'appel de la concurrence de Londres "que Sony détenait une position dominante sur un quelconque marché pertinent", selon la décision.

Le tribunal estime également qu'ils n'ont pas démontré que Sony s'était livré aux abus anticoncurrentiels reprochés et rejette le recours dans son intégralité et à l'unanimité.

"Nous sommes déçus par le jugement du tribunal", a réagi Alex Neill dans une déclaration à l'AFP, se réservant "la possibilité de faire appel".

Les plaignants reprochaient à Sony de contraindre les possesseurs de PlayStation à acheter leurs jeux numériques uniquement sur sa boutique officielle, le PlayStation Store.

"Sony a mis en œuvre une stratégie visant à exclure toute concurrence réelle et potentielle des marchés de distribution numérique", avait affirmé l'un de leurs avocats, Robert Palmer, à l'ouverture du procès en mars dernier.

Les demandeurs dénonçaient notamment une commission de 30 % sur les achats de jeux et de contenus additionnels, affirmant que d'autres plateformes, notamment sur PC, pratiquaient des commissions plus faibles.

Ils réclamaient 1,971 milliard de livres (2,36 milliards d'euros) au nom de quelque 12,2 millions de personnes. Ce type de procédure inclut par défaut tous les consommateurs concernés, sauf s'ils choisissent de s'en retirer.

Le tribunal a toutefois rejeté la définition du marché retenue par les plaignants, estimant plus approprié d'examiner la concurrence à l'échelle de l'ensemble du système, comprenant la console et les jeux.

"Il existe de nombreux éléments montrant que les acheteurs potentiels de consoles PlayStation disposent à la fois d'un accès suffisant à l'information et d'une incitation à en tenir compte afin de prendre des décisions d'achat éclairées au niveau de la console", explique le tribunal.

Sony faisait précisément valoir que la rentabilité devait être appréciée à cette échelle, et non sur les seules ventes numériques.

Si l'on prend le système dans son ensemble, "il ressort clairement que la rentabilité du système PlayStation est loin d'être excessive", affirmait le groupe en mars dernier dans un argumentaire juridique transmis à l'AFP.

"Cette décision valide le modèle économique de Sony Interactive Entertainment. Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire", a réagi auprès de l'AFP Stephanie Burns, vice-présidente et directrice juridique de Sony Interactive Entertainment.