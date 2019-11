Jeux olympiques : Airbnb sponsorisera le CIO jusqu'en 2028

Un cadeau empoisonné pour Paris. Airbnb a annoncé ce lundi à Londres qu'il devenait l'un des principaux sponsors du Comité international olympique (CIO) jusqu'en 2028.Ce partenariat, dévoilé par le cofondateur de la plateforme de location temporaire Joe Gebbia, intervient au moment où la société cherche à redorer son image avant une possible introduction en Bourse en 2020. Il portera notamment sur l'hébergement des visiteurs et des familles d'athlètes lors des prochains JO, en se voulant respectueux de l'environnement. We're excited to be partnering with the IOC and our Airbnb hosts for the next 5 Olympic and Paralympic Games, providing travel experiences that benefit the global sporting community as well as local communities. Together, we can host the world. #Olympics https://t.co/vP57W44LHY pic.twitter.com/aAGOxIldJI-- Airbnb (@Airbnb) November 18, 2019 En rejoignant la firme chinoise Alibaba ou l'Américain Coca-Cola, pour un montant qui n'a pas été dévoilé, Airbnb, dont la France est le 2e marché derrière les Etats-Unis, va couvrir cinq éditions des JO : Tokyo en 2020, Paris en 2024 et Los Angeles en 2028 pour l'été, ainsi que Pékin en 2022 et Milan-Cortina en 2026 pour l'hiver.« Ce partenariat novateur renforce notre stratégie qui est de s'assurer que l'organisation efficace des Jeux olympiques est durable et laisse un héritage à la communauté hôte », souligne dans un communiqué le président du CIO Thomas Bach.Paradoxe : depuis plusieurs années, la mairie de Paris fait son possible pour circonscrire l'emprise d'Airbnb sur la capitale. Plusieurs contentieux opposent toujours le géant américain à la Ville de Paris, à moins de cinq ans des JO dans la capitale. Les meublés touristiques représentent plus de 70 000 logements mis à disposition sur la plate-forme pour la seule ville intra-muros. Après avoir limité à 120 nuitées par an la durée légale de location, Paris a mis en place un ...