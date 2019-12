Jeux olympiques 2024 : les épreuves de surf auront lieu à Tahiti, « sur la plus belle vague du monde »

Le Comité d'organisation de Paris-2024 a officialisé son choix, jeudi. Le site de Teahupoo, réputé pour offrir l'une des vagues les plus puissantes et périlleuses au monde, a été retenu.

« On a décidé d'inviter aux Jeux la plus belle vague du monde. » Le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024 a choisi Tahiti, jeudi 12 décembre, pour organiser les épreuves de surf des JO de 2024. L'île polynésienne était en concurrence avec quatre autres candidatures : La Torche (Finistère), Lacanau (Gironde), Hossegor-Seignosse-Capbreton (Landes) et Biarritz (Pyrénées-Occidentales).

L'aspect sportif a primé dans le choix des dossiers, assure Tony Estanguet. « Le site de Tahiti proposait les meilleures conditions pour les athlètes, explique le président du Cojo. C'est le meilleur spot français à cette période de l'année, c'est aussi un clin d'œil aux origines du surf en France. »

L'île polynésienne possède d'incontestables atouts, reconnus de tous : une qualité de vague garantie pendant les Jeux (26 juillet-11 août) quand la période estivale, dans l'hémisphère nord, n'offre pas une houle très fiable. Le Cojo dit s'être appuyé sur une étude de Météo-France sur les dix dernières années pour conforter sa décision.

La vague légendaire de Teahupoo

Il est vrai qu'avec la vague légendaire de Teahupoo, vantée par les meilleurs surfeurs au monde, Tahiti tient là une vitrine exceptionnelle. « C'est la vague au meilleur moment, au meilleur endroit », résume Jean-Luc Arassus, président de la Fédération française de surf (FFS).

Une vague redoutée mais qui offre l'assurance d'images spectaculaires pour les télés du monde entier. « C'est important de proposer le plus beau spectacle au maximum de personnes à la télévision », répond Tony Estanguet, interrogé sur le faible nombre de spectateurs que permet le site polynésien dû à l'éloignement et au manque d'infrastructures hôtelières.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr