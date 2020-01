Jeux de Tokyo 2020 : où en sont les équipes de France ?

Oui, non, peut-être... A moins de sept mois des Jeux de Tokyo (24 juillet - 9 août), la plupart des athlètes tricolores ne sont pas définitivement fixés sur leur participation à la fête olympique. Dans les sports individuels, une poignée d'élus (en eau libre, voile, gymnastique, escalade...) peut déjà sereinement préparer le défi nippon. Dans les sports collectifs, seules trois équipes de France (football et basket masculin et handball féminin) sont d'ores et déjà qualifiées. Etat des lieux.VOLLEYNon pour les filles, dernière chance pour les garçons. Pour les filles, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Leur classement mondial (39e) ne leur permet pas de s'ouvrir les portes des épreuves qualificatives au Jeux. Les garçons, eux, abattent leur dernière carte à Berlin du 5 au 10 janvier. Après avoir raté leur sésame lors d'une épreuve à quatre en août dernier, les joueurs de Laurent Tillie doivent cette fois absolument remporter le tournoi qualificatif allemand devant sept autres prétendants européens. La victoire ou la porte dans un vrai parcours du combattant. Dans leur poule, les coéquipiers d'Earvin Ngapeth retrouveront la Serbie, la Bulgarie et les Pays-Bas.FOOTBALLOui pour les garçons, non pour les filles. Grâce à sa demi-finale de l'Euro 2019, l'équipe de France Espoirs s'est qualifiée pour ses premiers JO depuis 1996. Ce qui permettra peut-être à Kylian Mbappé de venir prêter main-forte en juillet. En revanche, les filles ne feront pas le voyage au Japon. Sorties en quart de finale de leur Mondial par les Etats-Unis, les joueuses de Corinne Diacre ont raté le coche en ne finissant pas parmi les trois meilleures nations européennes de la compétition.BASKET (5 contre 5)Oui pour les garçons, pas encore pour les filles. L'épopée des hommes de Vincent Collet au Mondial chinois (défaite en demi-finale 80-66 contre l'Argentine après avoir sorti les Etats-Unis en quarts) leur a permis de ...