Jeux d'argent : le retour en force des clubs de jeux à Paris

L'adresse est mythique sur la plus belle avenue du monde. À deux pas de l'Arc de Triomphe, dans les anciens locaux de l'Aviation Club de France, le club Barrière 104 Champs-Élysées a redonné vie à un temple du poker parisien. Dans un décor contemporain, conçu par l'architecte d'intérieur Bruno Borrione ? également collaborateur du designer Philippe Starck ?, les joueurs sont invités à se détendre aux tables de punto banco ou de poker. Un retour expérimental des tapis verts dans la capitale qui fait le bonheur du groupe Barrière, déjà propriétaire du Fouquet's, l'iconique brasserie du groupe hôtelier français située exactement en face de l'autre côté des Champs-Élysées.Barrière, cinquième club de jeux parisienÀ partir de 1907, le 104 avenue des Champs-Élysées abritait l'Aviation Club de France, cercle de jeux liquidé en 2015 pour cause de soupçons de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Pour lutter contre ce type de dérives, le gouvernement a mis en place un nouveau cadre légal au début de l'année 2018, permettant l'expérimentation de clubs de jeux d'argent à Paris. Ces établissements sont désormais des sociétés commerciales classiques et non plus des associations comme leurs devanciers qui officiellement ne devaient pas dégager de bénéfices et donc usaient de mille subterfuges pour ne pas faire apparaître un bilan excédentaire. Ces espaces ont tous disparu au cours des dix dernières années, décimés par des...