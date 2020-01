Jeunes et anti-PMA pour toutes : «Dès qu'on est contre, on nous caricature»

Peut-on avoir 20 ans et être contre la PMA pour toutes ? Est-il possible de ne pas être en accord avec cette évolution sociétale et d'en débattre sereinement, lorsque vos camarades du même âge attendent votre adhésion ? Nous ne parlerons pas ici de jeunes militants qui iront manifester, ce dimanche à Paris, pour le retrait de cette mesure du projet de loi bioéthique donnant accès aux techniques de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Mais de ceux qui sont contre, pas activistes pour autant, et qui peinent parfois à se faire entendre sans passer « pour de gros fachos », regrette Léonard, 21 ans, étudiant en L3 mathématiques et informatiques. « Dès qu'on est contre, on nous caricature. »Déjà adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en octobre, le projet de loi bioéthique sera débattu en séance publique au Sénat, à partir de mardi jusqu'au 4 février. Avant cela, le collectif Marchons enfants, qui regroupe notamment la Manif pour tous ou les associations familiales catholiques, organise, ce jour dans la capitale, sa seconde manifestation pour s'y opposer. La première, qui s'était tenue le 6 octobre, avait réuni 74 500 personnes, selon les chiffres du cabinet indépendant Occurrence. Parmi eux, beaucoup de jeunes, mais pas Léonard.«Ça me gêne qu'une infertilité sociale soit réglée par la loi»« Leurs arguments me semblent tout aussi caricaturaux que ceux de mes potes qui sont favorables à la PMA pour toutes. Et puis, j'imagine que cela doit être douloureux pour une famille homoparentale ou une femme seule, qui a déjà fait ce parcours de PMA à l'étranger, de voir tous ces gens défiler contre ce qu'elles représentent. Et j'en connais », insiste le jeune homme. « Je ne suis pas dans la division, mais pour un échange de point de vue. Moi, ça me gêne qu'une infertilité sociale soit réglée par la loi. L'adoption existe pour elles. ...