Jeune, noire, avant-gardiste, une nouvelle génération de photographes en pleine lumière

Œuvrant au carrefour de l'art et de la mode, s'amusant à déjouer les stéréotypes, ces artistes américains, éthiopiens, nigérians ou britanniques sont courtisés par les magazines, galeries et musées du monde entier. Leurs univers sont exposés à New York et réunis dans « The New Black Vanguard ».

Robe blanche et couronne de fleurs fraîches sur la tête, Beyoncé, assise de profil, fixe bien droit l'objectif. La photo de la pop star, publiée à la « une » du numéro de septembre 2018 du Vogue US, soit le plus important de l'année pour ce magazine de mode à la réputation ­ internationale, est signée Tyler Mitchell. « Immédiatement virale, elle a créé la surprise, se souvient le critique d'art américain Antwaun Sargent, 31 ans, collaborateur du New York Times et du New Yorker. Tout à coup, les gens ont compris que Mitchell était le premier photographe noir à signer une couverture de Vogue en cent vingt-cinq ans d'existence du magazine. Comment était-ce possible qu'aucun Noir auparavant n'en ait eu l'opportunité ? »

Aussi, lorsque, à la même époque, la galerie new-yorkaise Aperture a proposé à Antwaun Sargent d'écrire un livre, a-t-il saisi cette carte blanche pour mettre en lumière ce qu'il baptise « la nouvelle avant-garde noire ». Un mouvement composé par quinze photographes sélectionnés par ses soins, dont Mitchell est à ce jour l'un des plus exposés. « J'écris sur l'art depuis une dizaine d'années et j'ai vu monter ces nouveaux photogra­phes noirs qui travaillent dans le monde entier, toujours au croisement de l'art et de la mode, raconte Sargent. Une mouvance inédite qui a su atteindre le grand public et se faire une place dans les magazines comme dans les musées. »

« Ils sont bien placés pour savoir que, pendant si longtemps, les jeunes lectrices noires des magazines devaient s'identifier à Shirley Temple ! Eux proposent, au contraire, un nouvel imaginaire, divers, inclusif. » Antwaun Sargent, critique d'art

