Jeune homme mortellement poignardé samedi à Rennes: le suspect écroué

Deux témoins sont intervenus pour porter assistance à la victime et le conduire aux urgences où il est décédé ( AFP / Damien MEYER )

Un homme de 18 ans, suspecté d'avoir porté des coups de couteau mortels à un jeune homme samedi à Rennes, a été mis en examen et écroué, a annoncé lundi le procureur de la République de la capitale bretonne.

A Rennes samedi après-midi, "alors qu'il se trouvait sur la passerelle surplombant la voie ferrée à proximité du CHU de Pontchaillou, un jeune homme de 19 ans a été victime de coups portés par deux individus", a indiqué Frédéric Teillet.

"L'un d'eux lui a porté plusieurs coups de couteau, le second l'a ensuite fait chuter au sol en lui portant un coup de pied au niveau des jambes, puis lui a porté des coups de poing au niveau du visage", a ajouté le magistrat.

Deux témoins sont immédiatement intervenus pour porter assistance à la victime et le conduire aux urgences où il est décédé.

Samedi soir, un jeune homme s'est présenté au commissariat de police de la ville, avouant être l'auteur des coups de couteau.

Placé en garde à vue, le mis en cause "a admis avoir voulu régler un +différend+ avec la victime, sans préciser de quelle nature, et que pour ce faire, il avait acheté un couteau peu de temps avant les faits", d'après le magistrat.

Le suspect a confirmé avoir porté les coups de couteau, puis a fait usage de son droit au silence pendant le reste de la garde à vue.

L'autopsie réalisée lundi a confirmé la présence de trois blessures par arme blanche, au bras, au coeur et au foie, les deux dernières étant mortelles.

Sur instruction du parquet de Rennes, qui a ouvert une information du chef d'assassinat, le suspect a été déféré lundi au tribunal, mis en examen et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément à la demande du parquet.

Le mis en cause est connu de la justice pour avoir été condamné à trois reprises par le tribunal pour enfants de Rennes pour vol aggravé et pour des infractions liées au trafic de stupéfiants.

La victime était connue de la justice pour des infractions en lien avec le trafic de drogue.

"Si ces éléments sont de nature à faire penser que les faits sont en lien avec un tel trafic, cela n’est pas établi en procédure et l’instruction aura pour but de le préciser, ainsi que d’identifier et d’interpeler le deuxième individu ayant frappé la victime", précise le magistrat.