Jeune équipe de France recherche un 10 mortel

Orpheline d’Antoine Griezmann pour affronter l’Allemagne et le Chili, l’équipe de France, au-delà de perdre l’un de ses leaders de vestiaire les plus indéboulonnables, sera surtout amputée de son plus grand créateur offensif. S’il évolue dans un rôle plus reculé depuis plusieurs mois, son influence n’a fait que grimper. Aux Bleus de trouver la clé.

Comment jouer juste sans chef d’orchestre ? C’est la question qui se pose depuis l’annonce du forfait d’Antoine Griezmann pour la première trêve internationale de 2024. Habituée à profiter de la création et des décalages qu’il est capable de créer, l’équipe de France va devoir se réinventer et apprendre à vivre sans lui, puisque, touché à la cheville, le vice-capitaine des Bleus va manquer ses premiers matchs sous la tunique tricolore depuis juin 2017. Une absence dommageable pour les hommes de Didier Deschamps, tant Grizou a pris de l’épaisseur au fil des ans et tant il s’est affirmé comme le leader technique des champions du monde 2018. Sans oublier tout de même que perdre Griezmann, c’est aussi perdre un leader de vestiaire comme le rappelait Warren Zaïre-Emery, encore novice à Clairefontaine, en conférence de presse. « C’est un peu l’ancien ici. Il parle et donne des conseils à tout le monde », a avoué la pépite parisienne devant les micros. Si Didier Deschamps s’est autant attaché à son chouchou depuis sa première cape en 2014, c’est surtout qu’il sait pertinemment ce qu’apporte son numéro 7, revitalisé par un Mondial qatari flamboyant.

Antoine Griezmann has created more goal chances (18) and registered more expected assists (2.94) than any other player in the 2022 World Cup. …

Par Julien Faure pour SOFOOT.com