Jeu vidéo: Nintendo va en dire davantage sur la console Switch 2, la date de sortie espérée

Comment succéder à la console la plus vendue de ces dernières années? Le géant japonais des jeux vidéo Nintendo va tenter mercredi de répondre à cette question en donnant des détails sur la Switch 2, version plus puissante de sa machine vieillissante.

Date de sortie, prix, titres disponibles au lancement... Le voile doit être levé à 13H00 GMT (15H00 à Paris) dans une vidéo d'une heure diffusée sur internet, après de premières brèves images dévoilées mi-janvier.

Très similaire à sa grande sœur, cette Switch 2 dispose d'un écran plus grand, d'un support plus large et conserve des manettes amovibles, les "joy-con".

Elle sera également plus puissante que son aînée, sortie en 2017, et conservera son concept de machine hybride jouable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision qui a fait le succès de la première Switch, avec 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Pas de révolution à l'horizon donc avec cette Switch 2, comme ce fut le cas en 2006, avec la reconnaissance des mouvements introduite par la Wii, ou, dans une moindre mesure, la manette-écran de la Wii U en 2012.

- Sortie en juin ? -

"Je pense que ce que (les joueurs) désirent avant tout, c'est simplement une meilleure performance", assure Hideki Yasuda, analyste pour l'entreprise japonaise Toyo Securities.

Pour Piers Harding-Rolls, expert pour le cabinet britannique Ampere Analysis, réussir ce lancement est "fondamental" pour la survie du constructeur qui, malgré une stratégie de diversification ces dernières années dans le cinéma et les parcs d'attractions, repose encore essentiellement sur son activité de jeux vidéo.

Les rumeurs de la presse spécialisée font état d'une possible sortie en juin et M. Yasuda estime que 6 millions de consoles seront disponibles dès le lancement. A terme, Nintendo pourrait écouler 19 millions d'unités sur l'exercice fiscal 2025 et 21 millions l'année suivante, selon Toyo Securities.

L'autre donnée cruciale concerne son prix, qui se situerait entre 400 et 500 euros selon les experts.

L'incertitude autour des tarifs douaniers américains inquiète, même si Nintendo a récemment renforcé sa production au Vietnam, dont les exportations vers les Etats-Unis sont soumis à des droits de douanes minimes.

- "Mario Kart" sous le capot -

Alors que l'industrie du jeu vidéo connait une crise de croissance à travers le monde, marquée par des vagues de licenciements, l'arrivée de la Switch 2 devrait redonner un coup de fouet aux ventes de consoles, en perte de vitesse à travers le monde.

Celles-ci ont reculé de 35% en 2024 en France et aux Etats-Unis, selon les chiffres fournis par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) et le cabinet spécialisé américain Circana.

Mais le nerf de la guerre au lancement reste avant tout l'offre de jeux: "Ils sont essentiels pour attirer les premiers clients", affirme Piers Harding-Rolls, alors que les fans espèrent que des titres spécifiques à la nouvelle console seront révélés.

En dévoilant quelques images d'un "Mario Kart" lors de sa courte présentation en janvier, Nintendo a montré qu'il en avait sous le capot en remettant au goût du jour une de ses séries les plus populaires.

Avec plus de 75 millions d'exemplaires écoulés sur Wii U et Switch, "Mario Kart 8" est en effet le deuxième jeu le plus vendu de son histoire, s'approchant du record établi par Wii Sports (82 millions).

L'annonce récente par la marque de la possibilité de prêter les versions numériques des titres Switch à son entourage via des "cartes de jeu virtuelles" pourrait également être un moyen d'inciter les consommateurs à investir dans une deuxième console en facilitant les échanges.

Dès vendredi, de premiers joueurs tirés au sort pourront tester la nouvelle console au Grand Palais à Paris, dans le cadre d'une série d'événements organisés dans plusieurs villes à travers le monde, comme New York et Tokyo.