Jeu vidéo : « Luigi's Mansion 3 », ou le plaisir inavouable de passer l'aspirateur

Test. Sous couvert de parodie de jeu d'épouvante, les dernières aventures de Luigi sur Nintendo Switch invitent à manipuler la matière, entre un clone gélatineux, des spectres élastiques et des toiles d'araignées poisseuses par dizaines.

Quiconque a joué un jour avec des jouets S.O.S. Fantômes le sait bien. Le gadget le plus réjouissant de l'univers Ghostbusters n'est ni Ecto-1 l'automobile, ni la figurine de Bill Murray en chasseur de spectre, ni les esprits farceurs eux-mêmes, mais bel et bien le slime, cette substance verdâtre fluo, élastique et collante, quelque part entre un vomito de nouilles trop cuites et un gaspacio de limaces en gélatine. Oui, ce machin-là informe, c'était la véritable expérience Ghostbusters.

Luigi's Mansion 3, sorti le 31 octobre sur Switch, réconcilie l'enfant d'antan avec ce plaisir aujourd'hui disparu. Lâché dans un hôtel de luxe manifestement hanté, le couard héros de l'aventure, Luigi, est en effet rapidement contraint de faire alliance avec son double dégoulinant, le bien nommé Gluigi, et prendre possession de son corps flasque pour traverser ronces, barreaux et grilles d'aération, avec la désinvolture d'un tas de morve anthropomorphe et invertébré.

Ce faisant, Luigi's Mansion 3 pointe l'un des plaisirs les plus étranges et les plus fascinants de son aventure : le plaisir de jouer avec la matière, son élasticité, sa mucosité. Equipés de leur puissant Poltergeist GL-U, un aspirateur insatiable, ils aspirent, sucent, tendent, déforment, avant d'engloutir dans un « blop » très satisfaisant tout ce qui peut s'attraper, se tendre et se gober : spectres, rideaux, toiles d'araignées, ou encore pastèques (!). Et, oui, un « blop », c'est satisfaisant, avouez.

