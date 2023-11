Jeu vidéo: le gouvernement veut prolonger l'examen du credit d'impôt

Le gouvernement s'est dit "favorable" mercredi à ce que l'"examen de l'efficacité" du crédit d'impôt jeu vidéo, principal outil de financement public de cette industrie en France, soit prolongé jusqu'en 2026.

Les parlementaires ont décidé de faire un "examen de l'efficacité" du crédit d'impôt en 2025 "pour qu'on regarde s'il fonctionne bien et s'il donne les résultats attendus", a rappelé le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, en ouverture de la Paris Games Week, le principal salon français du secteur.

"Si certains proposent 2026, moi je suis favorable à ce qu'on donne plus de temps et plus de visibilité" à tous les acteurs des jeux vidéo en France, a-t-il ajouté.

L'an dernier, le gouvernement avait annoncé vouloir prolonger le crédit d'impôt jeu vidéo jusqu'au 31 décembre 2028.

Si la Commission européenne a autorisé la France à le maintenir jusqu'en 2028, Bercy a souligné auprès de l'AFP que les niches fiscales devaient faire l'objet d'un examen de leur efficacité à certains intervalles.

"Compte tenu des craintes du secteur, Bruno Le Maire s'est dit favorable à ce que les sénateurs repoussent" cet examen "d'un an", a-t-on ajouté de même source.

Depuis sa mise en place en 2008, les entreprises du secteur bénéficient d'un crédit d'impôt, sous conditions, dont le taux s'élève à 30% des dépenses éligibles de production d'un nouveau jeu.

Les principaux syndicats du jeu vidéo plaident régulièrement pour que la France, troisième en Europe en termes de chiffre d'affaires, devienne "leader" européen du secteur d'ici cinq ans, demandant aux pouvoirs publics d'en faire une "priorité industrielle".

Pour "accompagner" le développement économique de l'esport, M. Le Maire avait également annoncé jeudi dernier que la TVA sur les billets des compétitions de jeux vidéo serait "alignée sur celle des concerts et des rencontres sportives" à compter du 1er janvier 2024.

Après un format resserré l'an dernier, la Paris Games Week 2023, le plus grand salon du jeu vidéo en France, revient mercredi dans une configuration grand format, et jusqu'au 5 novembre à la Porte de Versailles.

Après avoir réuni 150.000 visiteurs l'an dernier, "autour de 200.000 visiteurs" au minimum sont attendus pour cette édition.