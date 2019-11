Jeu vidéo : Google Stadia, une stratégie de lancement incompréhensible

La plate-forme de jeu sans console du géant du Web déçoit grandement pour ses débuts. Un échec prévisible.

Analyse. « Stadia n'y est pas encore », pour Kotaku. « Juste une bêta », une version d'essai encore inachevée, pour The Verge. « Un désastre technique et conceptuel », selon Forbes. « Champion de la latence », le décalage entre une action sur la manette et son affichage à l'écran, relève Jeuxvideo.com. « Un goût d'inachevé », juge Le Figaro. « Vitrine technologique à l'intérêt limité pour l'instant », écrivons-nous.

Depuis le lancement, mardi 19 novembre, de Stadia, le service de jeu vidéo en streaming de Google, les tests de la nouvelle plate-forme oscillent entre patiente indulgence et franche critique. Le principe : les jeux tournent à distance sur les serveurs de Google, qui retransmettent au joueur, sur un écran (télévision, ordinateur, smartphone compatible avec le système), la partie en cours et qu'il contrôle avec la manette Stadia.

Le géant du Web n'a guère communiqué sur les chiffres du lancement, mais tout indique que celui-ci n'a pas été un grand succès. Le journaliste américain Jason Schreier, grand spécialiste de l'industrie du jeu vidéo, relate que les précommandes ont été en dessous des attentes. La production des manettes semble avoir pris du retard, et sur les réseaux sociaux, des consommateurs lassés d'attendre disent avoir annulé leur commande. Signe d'une certaine nervosité, Google a ajouté dix nouveaux jeux à son catalogue quelques jours seulement avant son lancement.

Il faut lui laisser du temps, estiment certains, arguant à raison qu'il s'agit d'une commercialisation prudente, sans publicité ni fonctionnalités complètes. Il n'empêche : le service, qui nécessite une connexion Internet puissante et sans faille, ne rivalise ni en confort d'utilisation ni en qualité d'image avec une console, tranchent d'autres.

