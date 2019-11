Jeu vidéo «Football Manager» : comment les supporters ont pris le pouvoir

Pourquoi mon attaquant a-t-il seulement 13/20 en finition ? Comment ce défenseur, que je trouve pourtant si fort, se fait devancer sur la moitié des corners dans le jeu ? Si vous vous êtes déjà posé ces questions existentielles, c'est que vous faites partie des nombreux adeptes de « Football Manager » - « FM » pour les intimes -, simulation de gestion d'un club de football dont la nouvelle mouture sort ce mardi. Bonne nouvelle, on a trouvé les responsables des tourments de votre club de cœur. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas un algorithme dénué de sentiments mais probablement une « vraie » personne encore plus fan que vous.« Je suis supporter de Rennes et je trouvais que la base de données sur mon club n'était pas assez complète, explique Nicolas Poirier, 23 ans. Je me suis proposé et c'est comme ça que je suis devenu assistant il y a deux ans. » L'étudiant est depuis 2017 l'un des 1000 « scouts » de Sports Interactive, studio britannique derrière le jeu vidéo, dans le monde. En France, quelque 25 bénévoles comme ce fidèle des « Rouge et Noir » visionnent des dizaines de matchs par amour du très addictif jeu. Et renseignent des milliers de lignes de statistiques pour noter Kylian Mbappé ou un anonyme défenseur de National.Le profil du jeune lyonnais Rayan Cherki peaufiné« À mon niveau, le vivier d'assistants est plus faible mais ils me sont très précieux », souligne David Kergoustin, chargé de compiler les remontées sur le National pour FM. Certaines années, il avait une dizaine de bras droits. Cette saison, il s'appuie sur deux « scouts », passionnés de Dunkerque et du Red Star. « Ils nous permettent de rentrer dans le détail, notamment sur les jeunes. Quand on n'a pas d'assistants sur un club, on est obligés de simuler certaines notes. » Téléconseiller en Haute-Garonne, Christopher Walker-Deemin évalue, lui, tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Sur ses heures de repos, il écume ...