Jeu, set et match pour le Canada qui humilie le Qatar
Les Canadiens ont déroulé en s’imposant 6-0 face à une équipe qatarie rapidement dépassée par les évènements. Cette rencontre à sens unique permet à bande de Jonathan David de remporter son premier match en Coupe du monde et de devancer la Suisse. Mais la fête aurait pu être parfaite sans la grave blessure d'Ismaël Koné.
Canada 6-0 Qatar
Buts : Larin, David (29 e , 45+3 e , 90+3 e ), Saliba (64 e ) et Manai (csc, 75 e ) pour les Canucks
Expulsions : Al-Amin (33 e ), Madibo (53 e ) pour Al Annabi …
Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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