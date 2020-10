Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jeu et premier set : PSG Reuters • 02/10/2020 à 23:16









Jeu et premier set : PSG par Samuel Messberg (iDalgo) Le PSG s'est amusé à gagner sur un score de tennis ce vendredi soir face à Angers avec une victoire 6-1 au Parc des Princes. En cette période de Roland-Garros, Florenzi (7e), Neymar (36e, 48e), Draxler (57e), Gueye (71e) et Mbappé (84e) ont marqué les six buts parisiens. Côté Angevin, c'est le défenseur Ismaël Traoré qui a inscrit le seul but des joueurs de Stéphane Moulin. Cette victoire permet au PSG de prendre provisoirement la deuxième place du Championnat, un point derrière Rennes qui reçoit Reims dimanche. En attendant le choc de ce dimanche soir entre Lyon et Marseille, Lens reçoit Saint-Etienne et Nantes se déplace à Nice ce samedi après midi.

