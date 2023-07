Jeu de massacre sur le Tour de France, Bardet abandonne

Le cycliste français de l'équipe DSM - Firmenich Romain Bardet avec un membre de son staff après une chute conduisant à son abandon lors de la 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine Les Portes du Soleil, dans les Alpes le 15 juillet 2023 ( AFP / Marco BERTORELLO )

L'entrée dans les Alpes a viré au jeu de massacre samedi sur le Tour de France avec plusieurs chutes, une brève neutralisation de la course et une pluie d'abandons, dont celui de Romain Bardet.

Le Français, qui était 12e au général, est tombé au kilomètre 25 dans la descente du col de Saxel, première difficulté de cette 14e étape terriblement difficile entre Annemasse et Morzine.

D'abord allongé de tout son long, le leader de l'équipe DSM, a pu se relever. Mais, visiblement sonné, il a dû se résoudre à quitter la Grande Boucle pour la deuxième fois en dix participations.

C'est un coup de massue pour le grimpeur auvergnat, deuxième du Tour en 2016 et troisième l'année suivante, qui ambitionnait de s'approcher encore du podium cette année. Mais il est tombé malade après le début du Tour et n'a jamais réussi à peser sur la course qu'il a abandonnée samedi la mort dans l'âme.

Bardet était le cinquième coureur à jeter l'éponge samedi après le Britannique James Shaw (EF Education), tombé dans la même descente, et trois autres qui n'ont pas réussi à se relever d'une chute massive peu après le départ.

Après à peine cinq kilomètres de course, des dizaines de coureurs sont allés au sol dans une longue courbe à droite sur une route mouillée, certains terminant dans l'herbe du bas côté avec le cuissard et le maillot complètement déchirés.

Le Sud-Africain Louis Meintjes était l'un des plus touchés. Le leader sud-africain de l'équipe Intermarché, qui était 13e au classement général, a dû abandonner à cause d'une fracture à la clavicule, a confirmé son équipe.

L'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar) a également été évacué sur une civière.

Quant au champion de Colombie Esteban Chaves (EF-Education), il a bien tenté de repartir. Mais, trop touché, il s'est résigné à l'abandon quelques minutes plus tard.

D'autres ont repris la route mais en portant des stigmates, à l'image du Français Adrien Petit, équipier de Meintjes, qui s'est remis en selle avec beaucoup de difficulté et un énorme bandage au mollet droit.

- La course neutralisée -

La direction du Tour avait neutralisé la course, le temps que les coureurs blessés puissent être évacués en ambulance. Le peloton a été immobilisé pendant environ 25 minutes avant de s'élancer pour une deuxième fois.

Parmi les leaders, le troisième du classement général Jai Hindley a été impliqué mais a repris la route sans dommages, selon son équipe Bora, tout comme deux équipiers du maillot jaune Jonas Vingegaard, les Néerlandais Nathan van Hooydonck et Wilco Kelderman.

Cette 14e étape marque l'entrée dans les Alpes et le début d'une orgie de cols pour départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux grands favoris pour la victoire finale, séparés de neuf secondes seulement au classement général.

Samedi, cinq ascensions répertoriées étaient au programme, dont trois de première catégorie et un hors-catégorie: le col de Joux Plane (11,6 km à 8,5%) qui se dressera en dernier sur la route du jour avant une descente technique vers Morzine.

Qui prendra le dessus tout là-haut? Le Danois Vingegaard ne cesse de répéter que les longues ascensions en haute altitude sont celles qui lui conviennent le mieux, conforté par son expérience de l'année dernière dans la sublime étape du Granon où il avait fait craquer Pogacar, avant de gagner son premier Tour.

Mais son rival a juré qu'on ne l'y reprendrait pas. Le double vainqueur en 2020 et 2021, qui excelle dans un registre plus explosif, assure avoir progressé dans les montées longues, considéré comme un de ses points faibles.

D'ici mercredi soir, les coureurs vont se coltiner quinze montées répertoriées, dont huit en première catégorie et deux hors-catégorie.