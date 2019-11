Jetman : deux Français fendent le ciel chinois à près de 400 km/h !

Connus pour multiplier les performances en parachutisme extrême, en base jump et en wingsuit depuis près de 20 ans, les Soul Flyers ? duo volant formé par les Français Fred Fugen et Vincent Reffet ? ajoutent une corde à leur arc et poussent leur quête d'absolu d'un cran en s'initiant à une toute nouvelle discipline : Jetman. Un défi jamais tenté jusqu'alors en Chine.La Porte du CielEntre les montagnes verdoyantes et majestueuses du Parc national du mont Tianmen dans le nord-ouest de la province du Hunan en Chine, deux ovnis fendent le ciel découvert de ce matin de novembre, sous les regards ébahis des touristes. Fred Fugen et Vincent Reffet prennent la direction de la « Porte du Ciel », connue pour son arche naturelle de 131,5 m de haut et 30 mètres de large. Dans le cadre du projet « Mission Human Flight », les deux hommes ont réalisé 14 vols en 15 jours de tournage pour tourner une vidéo. Le résultat est à couper le souffle. L'apogée de cette courte vidéo est bien évidemment le passage au milieu de ce trou béant dans la montagne à 200 n?uds (soit 370 km/h). Au total, cinq passages ont été effectués par les pilotes pour finalement n'en retenir qu'un.L'aile rigide en carbone motorisée par 4 miniréacteurs permet à l'homme de voler jusqu'à 400 km/h. Sans aileron, volet ou manche. Dans les airs, seul le corps permet de se diriger et de faire des loopings pour un spectacle grandiose. Lors du projet « Mission Human...