Jetman : bientôt un vol humain 100 % autonome ?

C'est un nouveau cap qui vient tout juste d'être franchi dans la perspective du vol humain 100 % autonome : un décollage du sol enchaîné par un vol en haute altitude? une première dans l'histoire de Jetman ! Le 14 février dernier, sur la piste de l'aérodrome de Skydive Dubai, le Jetman français Vince Reffet a réussi à décoller et à partir en ligne de vol jusqu'à près de 1 800 mètres d'altitude. Une avancée colossale, marquant un tournant radical pour la discipline.« Une avancée immense »Icare en personne serait envieux de contempler Vince Reffet virevolter dans le ciel dubaïote comme un véritable petit avion. Équipé d'une aile rigide en fibre de carbone propulsée par quatre mini-réacteurs, le Français Vince Reffet a effectué un vol stationnaire de 100 secondes environ à 5 mètres au-dessus de l'eau qui borde la piste de Skydive Dubai. Après quelques man?uvres parfaitement maîtrisées comprenant des arrêts, des marches arrière et des rotations, il s'est posé en douceur avec succès. Il a ensuite décollé de nouveau pour partir en ligne de vol en direction des eaux du golfe Persique avec l'exceptionnelle skyline de Dubai en toile de fond. Au terme d'un vol de 3 minutes qui s'est terminé par un tonneau et un looping à 1 800 mètres d'altitude, Reffet a ouvert son parachute à 1 500 mètres avant d'atterrir à Skydive Dubaï. Contrôlé par le corps humain, le système permet au Jetman d'atteindre des vitesses de...