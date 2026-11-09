Jesús Owono envisage de mettre un terme à sa carrière

La vie de Jesús Owono a basculé ce soir du 2 novembre 2026. Le portier du FC Andorra a involontairement provoqué le décès de son adversaire Jesús de Miguel après un violent choc survenu en fin de rencontre . La disparition de De Miguel a suscité une large vague d’émotions en Espagne et de nombreux hommages ont été rendus par le monde du football. Harcelé sur les réseaux sociaux depuis le drame , le portier équato-guinéen de 25 ans songerait à mettre fin à sa carrière selon les informations du Mundo Deportivo .

Une vague de haine

Les informations du média catalan proviennent d’une proche d’Owono, Ana Maye, qui fait partie de l’entourage du gardien depuis ses 14 ans et qui travaille également en tant que coordinatrice générale de la Guinée-Equatoriale. Selon Maye, « i l est très affecté, notamment en pensant à l’enfant d’un an et demi de Jesús de Miguel et à sa veuve. Il ne sait pas comment gérer tout cela » .…

MB pour SOFOOT.com