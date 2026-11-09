 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jesús Owono envisage de mettre un terme à sa carrière
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 12:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Jesús Owono envisage de mettre un terme à sa carrière

Jesús Owono envisage de mettre un terme à sa carrière

La vie de Jesús Owono a basculé ce soir du 2 novembre 2026. Le portier du FC Andorra a involontairement provoqué le décès de son adversaire Jesús de Miguel après un violent choc survenu en fin de rencontre . La disparition de De Miguel a suscité une large vague d’émotions en Espagne et de nombreux hommages ont été rendus par le monde du football. Harcelé sur les réseaux sociaux depuis le drame , le portier équato-guinéen de 25 ans songerait à mettre fin à sa carrière selon les informations du Mundo Deportivo .

Une vague de haine

Les informations du média catalan proviennent d’une proche d’Owono, Ana Maye, qui fait partie de l’entourage du gardien depuis ses 14 ans et qui travaille également en tant que coordinatrice générale de la Guinée-Equatoriale. Selon Maye, « i l est très affecté, notamment en pensant à l’enfant d’un an et demi de Jesús de Miguel et à sa veuve. Il ne sait pas comment gérer tout cela » .…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Monégasque convoqué de dernière minute avec le Portugal
    Un Monégasque convoqué de dernière minute avec le Portugal
    information fournie par So Foot 09.11.2026 12:36 

    Sur le gong. Auteur d’un très bon début de saison sous les couleurs de l’AS Monaco, Flávio Nazinho a parfaitement su faire oublier le Brésilien Caio Henrique, parti à l’Ajax Amsterdam cet été. Le latéral portugais a disputé toutes les rencontres du club azuréen ... Lire la suite

  • Dîner d'État à l'Élysée, à Paris
    Teddy Riner annonce sa candidature à l'élection présidentielle
    information fournie par Reuters 09.11.2026 12:26 

    Teddy Riner, le ‌plus titré des judokas français, a annoncé lundi sa candidature à ​l'élection présidentielle de 2027 afin de porter une réponse "crédible et juste" à la "colère" et à "la fracture sociale qui traverse pays". Titulaire de cinq titres ​olympiques ... Lire la suite

  • Kalulu du rassemblement des Bleus
    Kalulu du rassemblement des Bleus
    information fournie par So Foot 09.11.2026 12:08 

    Pierre qui ne roule plus n’amasse plus mousse. Zinédine Zidane et la France vont devoir faire sans Pierre Kalulu lors de cette trêve . Le défenseur aux cinq sélections, titulaire contre l’Italie et en Belgique en début de saison, est blessé. Le motif, relaté par ... Lire la suite

  • Le gardien de Groningen a littéralement pété un plomb ce week-end
    Le gardien de Groningen a littéralement pété un plomb ce week-end
    information fournie par So Foot 09.11.2026 11:43 

    L’homme du match. Il y a eu du spectacle aux Pays-Bas ce dimanche. 31 buts en cinq matchs, le leader, Feyenoord, qui perd 5-3 contre Heerenveen, et des actions improbables, comme celle que nous a proposée le gardien de Groningen, Etienne Vaessen, contre l’AZ Alkmaar. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank