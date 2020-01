So Foot • 14/01/2020 à 18:00

Jesús Landáburu : "Avec Setién, le Barça ne va pas offrir le ballon"

Ancien joueur du Barça, Jesús Landáburu fut aussi joueur de l'Atlético de Madrid, un club avec lequel il a remporté une Supercoupe d'Espagne aux côtés de Quique Setién. Restait à savoir ce que Jesus pense de l'arrivée de son pote au Barça.

Quique Setién, le pari du style

C'était un footballeur élégant, très fin, avec beaucoup de charisme sur le terrain. Il était très technique et il avait une très bonne vision de jeu. En fait, il est resté fidèle à ses idées. Tout ce qu'il pouvait véhiculer à l'époque est reflété dans le jeu de ses équipes. Pour lui, le ballon a toujours été quelque chose de précieux qu'il faut cajoler.Sa personnalité. Il avait un gros caractère et il l'a toujours. Quand vous regardez les équipes de Setién, vous vous rendez compte qu'aucun joueur ne se cache. C'est quelqu'un qui transmet beaucoup de confiance, qui n'a pas peur de tenter des choses. Le style de jeu qu'il aime est fidèle à ce qu'il est, à sa manière de vivre. C'est un personnage entier.Il y a des joueurs pour qui c'est évident, mais pour vous dire la vérité, ce n'était pas le genre de type qui te faisait dire : "" Je ne savais même pas qu'il avait ça dans un coin de sa tête, peut-être parce que c'est une décision qu'il a dû prendre plus tard. La seule chose qui sautait vraiment aux yeux, c'était sa passion pour le jeu. Il adorait en parler, il adorait créer du jeu. Il prenait son pied en jouant, ça se sentait. Quand il a raccroché les crampons, il a d'ailleurs continué à jouer des matchs avec les vétérans. Je sais aussi qu'il faisait des matchs à la plage. C'est un footballeur né.