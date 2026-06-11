Jesse Marsch : « Quand je vois le bordel dans mon pays, je me sens plus canadien »

Jesse Marsch : « Quand je vois le bordel dans mon pays, je me sens plus canadien »

L’année dernière en Toscane, So Foot a rencontré Jesse Marsch, le sélectionneur étasunien du Canada qui entre dans sa Coupe du monde ce vendredi contre la Bosnie. Un type qui fait sa propre huile d’olive, qui a lancé Erling Haaland dans le grand bain, et qui n’a aucun problème pour se payer Donald Trump.

Pour la première fois de son histoire, le Canada va accueillir la Coupe du monde cet été. Dans quel état d’esprit êtes-vous avant cet événement ?

C’est marrant, quand j’ai vu que Thomas Tuchel a été nommé sélectionneur de l’Angleterre à l’automne 2024, il a dû attendre plusieurs mois pour rencontrer son groupe. Moi, j’étais tellement à fond que je voulais bosser direct avec les gars. J’étais super excité. Beaucoup de gens se disaient que j’étais un peu cinglé d’accepter ce poste, et je comprends : il y a la pression des résultats et tout le reste. Dès que je suis arrivé (en mai 2024, NDLR) , on a joué les Pays-Bas, la France, puis l’Argentine dès le premier match de la Copa América. Et après ça : le Chili, le Pérou, les États-Unis, le Mexique… On aurait facilement pu perdre nos sept premiers matchs. Mais je connaissais déjà un peu l’équipe, quelques joueurs, et je savais qu’il y avait de bons gars, du talent. Du coup, j’étais content d’avoir l’opportunité d’essayer de transformer ce groupe pour qu’il joue le foot que j’aime. Et les joueurs ont super bien répondu, direct.…

Interview publiée dans le So Foot numéro 229 paru en septembre 2025

Propos recueillis Théo Juvenet, à Massarosa (Italie) pour SOFOOT.com