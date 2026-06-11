 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jesse Marsch : « Quand je vois le bordel dans mon pays, je me sens plus canadien »
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 20:17

Jesse Marsch : « Quand je vois le bordel dans mon pays, je me sens plus canadien »

Jesse Marsch : « Quand je vois le bordel dans mon pays, je me sens plus canadien »

L’année dernière en Toscane, So Foot a rencontré Jesse Marsch, le sélectionneur étasunien du Canada qui entre dans sa Coupe du monde ce vendredi contre la Bosnie. Un type qui fait sa propre huile d’olive, qui a lancé Erling Haaland dans le grand bain, et qui n’a aucun problème pour se payer Donald Trump.

Pour la première fois de son histoire, le Canada va accueillir la Coupe du monde cet été. Dans quel état d’esprit êtes-vous avant cet événement ?

C’est marrant, quand j’ai vu que Thomas Tuchel a été nommé sélectionneur de l’Angleterre à l’automne 2024, il a dû attendre plusieurs mois pour rencontrer son groupe. Moi, j’étais tellement à fond que je voulais bosser direct avec les gars. J’étais super excité. Beaucoup de gens se disaient que j’étais un peu cinglé d’accepter ce poste, et je comprends : il y a la pression des résultats et tout le reste. Dès que je suis arrivé (en mai 2024, NDLR) , on a joué les Pays-Bas, la France, puis l’Argentine dès le premier match de la Copa América. Et après ça : le Chili, le Pérou, les États-Unis, le Mexique… On aurait facilement pu perdre nos sept premiers matchs. Mais je connaissais déjà un peu l’équipe, quelques joueurs, et je savais qu’il y avait de bons gars, du talent. Du coup, j’étais content d’avoir l’opportunité d’essayer de transformer ce groupe pour qu’il joue le foot que j’aime. Et les joueurs ont super bien répondu, direct.…

Interview publiée dans le So Foot numéro 229 paru en septembre 2025

Propos recueillis Théo Juvenet, à Massarosa (Italie) pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La compo de la Suède a fuité
    La compo de la Suède a fuité
    information fournie par So Foot 12.06.2026 10:40 

    Pourquoi avoir besoin d’un spygate quand les journalistes suédois existent ? Le journal Sportbladet a emporté dans ses bagages des appareils photo de qualité. Le média suédois a capturé le cliché d’une composition d’équipe griffonnée sur un bout de papier dans ... Lire la suite

  • Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial
    Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial
    information fournie par So Foot 12.06.2026 09:58 

    Coup de massue confirmé pour Nayef Aguerd. Éloigné des terrains depuis mars en raison d’une blessure à l’aine qui traîne, le défenseur de l’OM ne participera pas à sa deuxième Coupe du monde avec le Maroc. Pour la première fois depuis les informations sur son forfait, ... Lire la suite

  • Thibaut Courtois en a ras-le-bol du football international
    Thibaut Courtois en a ras-le-bol du football international
    information fournie par So Foot 12.06.2026 09:40 

    Courtois et lucide. Présent en conférence de presse avant de défier l’Égypte ce lundi (21 heures) en ouverture de sa Coupe du monde, Thibaut Courtois est revenu sur son avenir au sein de la sélection belge. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gardien ... Lire la suite

  • Sur quelle chaîne regarder le match États-Unis – Paraguay ?
    Sur quelle chaîne regarder le match États-Unis – Paraguay ?
    information fournie par So Foot 12.06.2026 09:37 

    Le match du mondial 2026 du Groupe D États-Unis – Paraguay aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 03:00 (heure française) au SoFi Stadium de Los Angeles (Inglewood). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports . Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank