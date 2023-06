Jesse Lingard : « L’Arabie Saoudite fait de grandes choses »

The place to be.

Interrogé par Sky Sports sur des rumeurs de transferts au Moyen-Orient, Jesse Lingard n’a pas complètement démenti. « Je n’ai jamais écarté aucune équipe, aucun club. Pour moi, il s’agit de choisir la bonne équipe, celle qui sera la bonne pour moi , a–t-il assuré. Je veux juste jouer au football à la fin de la journée, que le projet me convienne, que l’équipe soit bonne et aille dans la bonne direction. J’ai toujours faim, je travaille dur et je serai prêt quand on fera appel à moi » …

