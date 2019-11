Jérôme Seydoux, patron de Pathé Gaumont : «Un film, c'est une start-up»

Ses prises de parole dans les médias sont rares. Sa réputation d'introverti le précède. Pourtant, quand il arrive pour l'interview, Jérôme Seydoux brise d'emblée la glace en glissant un mot sur l'activité de chacun des quatre entrepreneurs venus l'interroger. A la main, des cahiers et deux livres auxquels il fera référence : « le Fil de l'épée », écrit par le général de Gaulle en 1932, et la version anglaise de « l'Art de la victoire », par Phil Knight, le fondateur de Nike.Pendant une heure et demie, le patron de Pathé Gaumont prodigue une multitude de conseils sur l'entrepreneuriat, évinçant habilement les questions les plus personnelles. Ou plus délicates comme celle posée en aparté sur les nouvelles accusations de viol à l'encontre de Roman Polanski. « Ces affaires ne sont pas bonnes pour le cinéma », lâche-t-il, précisant au passage connaître le réalisateur.De ses débuts dans l'industrie pétrolière au sein de l'empire familial Schlumberger, dont il sera finalement évincé, à la finance, on comprend que l'audiovisuel et le cinéma ne sont pas des vocations mais des opportunités et le fruit de rencontres, notamment avec les magnats des médias Silvio Berlusconi et Rupert Murdoch.Depuis le rachat de Gaumont il y a deux ans, son groupe, dont il a lâché la direction opérationnelle, compte plus de 4000 salariés, 108 cinémas et plus de 1000 salles en France, Belgique, Suisse, Tunisie et aux Pays-Bas pour un chiffre d'affaires de 872 millions d'euros. De quoi inspirer nos entrepreneurs, curieux de connaître ses recettes pour recruter, manager, transmettre... Sur ce point, on saura que le passage de témoin est déjà ficelé et qu'à 85 ans, Jérôme Seydoux, pour qui retraite rime avec ennui, fourmille d'idées pour continuer à exister face à des géants comme Netflix.SON PARCOURS. «J'ai eu une très grande chance : ma première affaire a fait faillite »Pascale Bourtequoi. Vous avez eu ...