Jérémy Mawatu : "En Biélorussie, tout le monde est dehors, dans les magasins..."

Arrivé l'an dernier à l'Energetik-BDU Minsk, Jérémy Mawatu a entamé sa deuxième saison de Premier League en Biélorussie en s'offrant le scalp du BATE Borisov (3-1) devant plus de 700 spectateurs. Une belle façon d'entamer son championnat, qui a la particularité d'être le dernier à être encore en activité en Europe à cause de l'épidémie de coronavirus. Entretien en extérieur.

Ouais, c'est bien. Ça nous permet d'être directement dedans, d'emmagasiner de la confiance pour la suite. On ne s'attendait pas à un tel résultat, d'autant qu'on a pris deux raclées contre eux l'an dernier. Je les ai sentis affaiblis offensivement et défensivement par rapport à la saison passée. Surtout dans le secteur défensif, où ils ont beaucoup souffert de notre pressing. On est une équipe jeune, qui court beaucoup, contrairement à eux où il y a davantage de joueurs expérimentés.Oui, ça m'étonne un peu. En France, comme dans d'autres pays en Europe, il y a le confinement. Tandis qu'ici, on n'en parle pas beaucoup. Même entre nous, ça ne nous touche pas. On ne le voit que dans les médias et sur internet.Il y a eu des cas, mais il n'y a pas eu beaucoup de morts comme dans d'autres pays européens.C'est pour cela, je pense, que la FIFA a décidé de laisser le championnat se jouer. Le club nous a quand même donné des consignes, comme par exemple de se laver les mains, de mettre du gel hydroalcoolique... Mais en Biélorussie, les gens n'en parlent pas beaucoup. Ils sont sereins. Ici, tout le monde est dehors, dans les magasins. Le bar à chicha est toujours ouvert, les magasins pour les courses ferment à 2h du matin... Je ne suis pas très inquiet, mais c'est totalement l'inverse des autres pays en Europe. Il n'y a pas d'attestation pour sortir ici.