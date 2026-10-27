Jérémy Mathieu : « J’ai broyé du noir pendant quatre ans »

Six ans après la fin de sa carrière précipitée par une rupture des ligaments croisés, Jérémy Mathieu raconte sa dépression, son CDD à Intersport, son rapport tumultueux avec le foot moderne et sa nouvelle aventure à Aix-en-Provence en tant que coach des U15. Entretien fleuve et sans filtre avec un meilleur tireur de coup franc que Lionel Messi.

Quel bilan tires-tu de ces six années passées depuis la fin de ta carrière de joueur pro ?

Les choses ont été compliquées après ma blessure au Sporting. J’ai stoppé ma carrière en 2020, suite à une rupture des ligaments croisés. Tout s’est arrêté brusquement. Je portais une attelle au genou et je ne pouvais pas faire grand-chose. Ensuite, je suis entré dans une spirale négative. J’ai fait une dépression, il ne faut pas se le cacher. Le terrain, les vestiaires, tout ce qu’on a connu me manquait. Je n’ai pas eu le temps de préparer mon après-carrière à cause de cette blessure. Je pensais encore jouer deux ans, donc mentalement, j’ai eu du mal à accepter la situation. Je savais ce que représentait une rupture des ligaments croisés : j’avais déjà connu ça à Toulouse, avec neuf mois sans jouer. Mentalement, j’avais parfois déjà moins envie d’aller m’entraîner. Je ne voulais que jouer. J’ai donc décidé d’arrêter du jour au lendemain.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet, à Aix-en-Provence pour SOFOOT.com