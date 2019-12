Jérémy Manzorro : "J'ai mangé du cheval dans une yourte"

Depuis son départ de Reims en 2012, Jérémy Manzorro a beaucoup voyagé : Bulgarie, Chypre, Iran, Lituanie... Et désormais Kazakhstan, à Irtysh Pavlodar. Entre passage dans une yourte, plats traditionnels, karaokés et longs déplacements, le milieu de terrain raconte son séjour dans un pays où il ne détesterait pas rester.

"Je connais quelques mots en russe, mais la plupart des joueurs kazakhs parlent peu ou pas l'anglais. Avec les joueurs étrangers, c'est plutôt en anglais. Mais on arrive à se débrouiller, et à se comprendre."

Je venais de passer deux très belles années, en Lituanie. J'avais même été champion avec Suduva, en 2017. À Vilnius, je m'entendais très bien avec la présidente. Dans ce pays, j'ai également rencontré ma copine. Bref, j'étais très bien à Vilnius. Mais on m'a proposé d'aller au Kazakhstan, à Irtysh. Là-bas, je connaissais du monde : l'entraîneur Dimitar Dimitrovque j'avais eu en Bulgarie à Chernomorets Bourgas, et le Portugais Carlos Fonseca que j'ai eu comme coéquipier à Bourgas puis au Slavia Sofia. Avant de donner mon accord, j'ai passé quelques jours de vacances en France. J'ai réfléchi, je me suis renseigné sur la ville. Puis on a négocié pendant deux semaines, je suis allé en Turquie où l'équipe était en stage et j'ai signé un an. Mais comme je m'étais blessé au mollet, je me suis rendu en Serbie pour me faire soigner avant d'aller à Pavlodar.Je suis arrivé en février, il devait faire moins quinze ou moins vingt ! J'ai découvert la ville, qui n'est pas immense.Ce n'est pas ouf, certains bâtiments sont très soviétiques, mais ça va. Il y a un centre commercial, de bons restos. À mon arrivée, on m'a proposé soit d'être logé et nourri au centre d'entraînement du club, soit de prendre un appartement en ville. Comme j'aime bien être dans ma bulle et avoir mon indépendance, j'ai choisi la deuxième solution. Et au niveau de l'accueil, tout s'est super bien passé avec mes coéquipiers kazakhs. Ils sont sympas, un peu intrigués