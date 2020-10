So Foot • 16/10/2020 à 14:00

Jérémy Le Douaron, daron avant l'heure

Recruté par le Stade brestois au Stade briochin durant le mercato, Jérémy Le Douaron est passé du National 2 à la Ligue 1 en un été. Pour son premier contrat pro à 22 ans, le produit 100% pur beurre, originaire de Ploufragan, ne s'attendait sûrement pas à être l'un des joueurs les plus utilisés par Olivier Dall'Oglio depuis le début de la saison. Portrait d'un jeune qui se couche tôt pour ne plus arriver en retard.

Il fallait les trouver, ces mots, pour garder ses troupes mobilisées. C'est pourtant ceux qu'a trouvés M. Le Douaron, père de Jérémy, en 2015, quand son gamin se voit éconduit du centre de formation de l'En Avant de Guingamp, alors qu'il sortait d'une saison prolifique avec les U17 nationaux., reconnaît le Costarmoricain.Et pour cause, il a été titularisé cinq fois lors des six premières journées de Ligue 1. Des débuts rêvés pour le nouveau moussaillon du Stade brestois, avec notamment deux passes décisives délivrées et un penalty provoqué., pointe Olivier Dall'Oglio, boss du SB29.