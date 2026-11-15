Jérémy Jacquet : « Zidane n'a pas gueulé mais il a haussé le ton »

Les murs ont un peu tremblé dans les travées du stade Atlantique.

Qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des nations, la France n’a pas brillé pour autant face à la Turquie dimanche soir (2-1). Et la performance française n’a d’ailleurs pas toujours été au goût de Zinédine Zidane, qui l’a bien fait savoir à son groupe dans le vestiaire à la mi-temps . « Le coach nous a dit à la mi-temps qu’il trouvait qu’on n’était pas assez agressifs à la perte du ballon. On l’a bien rectifié en deuxième. […] Pour être honnête, il n’a pas gueulé mais a haussé le ton sur nos axes de progression à la perte de balle. Pour lui, on pouvait faire mieux. Il trouvait qu’on gardait trop le ballon et voulait que l’on bouge plus » , a raconté Jérémy Jacquet auprès de TF1.…

AL pour SOFOOT.com