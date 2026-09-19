Jérémy Jacquet, du pain béni pour Liverpool et les Bleus

Jérémy Jacquet se souviendra de l’été de son 21e anniversaire : des débuts de rêve à Liverpool en Angleterre et une première convocation par Zinédine Zidane en équipe de France. L’ancien défenseur rennais, qui était encore à Clermont en janvier 2025, a tout pour plaire.

On pouvait s’appeler JJ et faire parler de soi pour les bonnes raisons, cette semaine, en Angleterre et ailleurs. Jérémy Jacquet ne s’est pas inventé des initiales du bonheur pour une histoire de business et c’est sur le terrain qu’il épate depuis le début de saison. À Liverpool, ils sont déjà tous babas du défenseur français de 21 ans, dont les premières sorties ont éclipsé des habituels débats le prix de son transfert depuis le Stade rennais, plus de 60 millions d’euros, soit presque une petite somme à l’échelle du football anglais aujourd’hui.

Embed t.co…

Tous propos recueillis par CG, sauf mentions

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com