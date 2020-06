Jeremy Ebobisse : "Je suis noir avant d'être footballeur"

La Major League Soccer reprend ce 8 juillet sous la forme d'un mini tournoi d'un mois. Jeremy Ebobisse, attaquant des Portland Timbers, compte aussi faire de son terrain de jeu une tribune politique à même de faire passer des messages dans un pays encore "choqué" par la mort de George Floyd. L'international américain (une sélection) né à Paris raconte ici le racisme subi en Amérique. Livré outrancier ou sous forme de micro-agressions, il dit en substance la même chose : que tout le monde est concerné.

"Dans mon quartier qui est très blanc quand je marche dans les rues, les gens me voient en tant que noir, et ils ont des préjugés. Là-bas, longtemps, les gens changeaient de trottoir pour ne pas me croiser."

Je suis né à Paris il y a 23 ans, mais ma famille a déménagé quand j'avais deux ans dans la région de Washington DC. J'y ai vécu une quinzaine d'années, avant d'aller à l'université en Caroline du Nord. J'ai un parcours atypique, fait de voyages, avec une mère malgache, un père camerounais, je suis tout ça en plus d'être américain. Après la fac, en 2017, j'ai été draftépar les Portland Timbers, ça fait environ trois ans que je joue en MLS.J'ai de la chance, je viens d'une famille aisée. On s'est installés dans un quartier assez calme, ce qui m'a évité certains problèmes. Mais j'en ai eu d'autres. Quand je vais dans des magasins, il arrive encore que la sécurité me suive. Dans mon quartier qui est très blanc, quand je marche dans les rues, les gens me voient en tant que noir, et ils ont des préjugés. Là-bas, longtemps, les gens changeaient de trottoir pour ne pas me croiser. Ce sont des micro-agressions, et à force de les accumuler, l'agression devient puissante. Ces gens peuvent appeler la police pour rien, et c'est là que nos vies sont en danger. Quand la police vient pour un homme noir, qui sait ce qui peut arriver. Ça m'étonne l'ampleur du mouvement qui se déroule maintenant, parce ce qui est arrivé à George Floyd est arrivé à d'autres avant.