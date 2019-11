Jérémy Clément : "Je suis très cartes"

On l'aurait presque oublié, mais Jérémy Clément a 35 ans. Et les maux qui vont avec : une reconversion à trouver, un transfert estival de Nancy à Bourgoin-Jallieu, en National 3, la découverte des champs de patates, et la baston pour accéder au 8e tour de la Coupe de France. Fini les derbys contre Lyon : ce soir, Jérémy affronte Villefranche. Avec le même plaisir ?

"J'ai pu découvrir l'OL Académy. Ils ont des conditions de travail bien supérieures aux nôtres à l'époque (rires). C'est vraiment frais. Les époques changent. Maintenant ils ont des coachs mentaux, des analystes vidéos, des entraîneurs adjoints, des kinés"

Bonne question ! Moi-même je n'arrive pas à savoir... En étant honnête, je pense que j'ai terminé ma carrière pro l'an dernier. Je joue en National 3 mais comme c'est un niveau amateur, on peut considérer que j'ai fini ma carrière professionnelle.Ça ne va pas changer la face du monde que je l'annonce, hein ? Le fait de continuer à jouer à Bourgoin-Jallieu et de passer le BEFest venu un peu tard, donc ça s'est fait comme ça, d'un coup. En même temps, je pose la question : est-ce que jouer en N3 c'est arrêter sa carrière ou pas ? Je laisse aux autres le soin de répondre.Le fait que je n'étais pas très grand. C'était difficile d'exister dans un groupe qui avait déjà, en terme de croissance, de gabarit et de puissance, de l'avance sur moi. Je ne suis d'ailleurs pas passé loin d'être viré à cause des notions athlétiques, ça n'était pas une période facile. En plus j'étais loin de chez moi. Bon, Rives-Lyon c'est pas super loin, mais c'était pas évident à 14 ans ! En ce moment je suis en formation à Meyzieupour tout autre chose, et j'ai pu découvrir l'OL Académy. Ils ont des conditions de travail