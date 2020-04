Jérémy Clément : "En termes d'ambiances, j'ai été servi"

Du grand Olympique lyonnais à l'Écosse en passant par le Parc des Princes d'avant, le renouveau vert et Marcel-Picot, Jérémy Clément a disputé près de 500 matchs professionnels. À 35 ans et après une dernière pige à Bourgoin-Jallieu (National 3), celui qui a remporté les quatre trophées français a dû se résoudre à prendre sa retraite. L'occasion de faire le bilan d'une carrière passée entre Juninho, Claude Makélélé et Loïc Perrin.

"J'ai avant tout pris mes décisions dans le but d'être épanoui, j'ai toujours cherché le club qui me correspondait à un instant T."

Herbin hospitalisé

Finalement, ce n'est pas un stop trop brutal. Bourgoin m'a permis de faire une année de transition après deux saisons compliquées à Nancy, et de me préparer à ce moment. Avec l'arrêt du championnat et le confinement, la décision a été plus facile à prendre.Pour la première fois de ma carrière, j'ai senti que mon corps et ma tête n'avaient plus envie de faire grand-chose. Je ne me voyais pas aller refaire une préparation et courir tout seul, après quatre mois d'arrêt. Le club voulait que je continue, mais j'ai été honnête avec eux, je me sens plus utile en dehors du terrain.Je n'ai pas eu la sensation de vivre mon dernier match - une victoire contre la réserve de Lyon-Duchère - en sachant que c'était le dernier et même si j'aurais certainement perdu tous mes moyens, je n'ai pas pu organiser de petite fête... Donc oui, ça fait bizarre. Ça aurait été sympa de marquer le coup avec mes proches, je le ferai peut-être à l'avenir.La fierté d'avoir joué dans de grands clubs, et d'avoir remporté des titres. Depuis mon entrée au centre de formation de l'OL à treize ans, je me suis créé plein de beaux souvenirs. J'ai vécu beaucoup d'émotions, et fait de très belles rencontres. Ce fut 22 ans de bonheur.