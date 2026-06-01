 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jeremie Frimpong s'explique après son euphorie devant la défaite d'Arsenal
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 11:44

Jeremie Frimpong s'explique après son euphorie devant la défaite d'Arsenal

Jeremie Frimpong s'explique après son euphorie devant la défaite d'Arsenal

Il y a des défaites qui rendent plus heureux qu’une victoire. Visiblement, les clubs de Premier League n’étaient pas les seuls à festoyer autour de la défaite d’Arsenal en finale de Ligue des champions. Alors que Chelsea a fait la promotion de son musée et que Crystal Palace a insisté sur son titre de champion d’Europe, le joueur de Liverpool Jeremie Frimpong a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux célébrant le penalty décisif envoyé dans les nuages par Gabriel.

Frimpong 😭😭😭 pic.twitter.com/i9W47q4xUi…

TC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank