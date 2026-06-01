Jeremie Frimpong s'explique après son euphorie devant la défaite d'Arsenal

Il y a des défaites qui rendent plus heureux qu’une victoire. Visiblement, les clubs de Premier League n’étaient pas les seuls à festoyer autour de la défaite d’Arsenal en finale de Ligue des champions. Alors que Chelsea a fait la promotion de son musée et que Crystal Palace a insisté sur son titre de champion d’Europe, le joueur de Liverpool Jeremie Frimpong a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux célébrant le penalty décisif envoyé dans les nuages par Gabriel.

Frimpong 😭😭😭 pic.twitter.com/i9W47q4xUi…

TC pour SOFOOT.com