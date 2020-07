Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jérémie Beyou remporte la Vendée-Arctique Reuters • 15/07/2020 à 12:18









Jérémie Beyou remporte la Vendée-Arctique par Florian Burgaud (iDalgo) C'est dans un mouchoir de poche que les trois premiers skippers de la Vendée-Arctique, un parcours tracé dans l'Atlantique, via le sud-ouest de l'Islande et Les Sables-d'Olonne comme point de départ/arrivée, sont arrivées dans le port vendéen. Depuis le départ, donné le 4 juillet, Charlie Dalin (APIVIA), Jérémie Beyou (Charal) et Thomas Ruyant (LinkedOut) se sont tirés la bourre jusqu'à franchir la ligne d'arrivée en l'espace d'1h10 ce mardi soir. C'est le marin sponsorisé par la célèbre marque de l'industrie agroalimentaire française qui s'impose après 10 jours, 5 heures et 14 minutes de course : Dalin termine à 50 minutes et Ruyant complète le top 3. Les regards des trois hommes, et de tous les autres concurrents encore en mer, sont désormais complètement tournés vers le Vendée Globe, dont le départ aura lieu le 8 novembre.

