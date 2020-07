Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jérémie Beyou prend la tête de la Vendée-Arctique à l'approche de l'Islande Reuters • 08/07/2020 à 12:19









Jérémie Beyou prend la tête de la Vendée-Arctique à l'approche de l'Islande par Florian Burgaud (iDalgo) Après un début de course dominé par Thomas Ruyant (LinkedOut), c'est Jérémie Beyou, sur son rutilant Imoca Charal, qui est en tête de la Vendée-Arctique au pointage de midi. Charlie Dalin (APIVIA) n'est qu'à 4,6 milles. L'ancien leader est maintenant à 24,8 milles avec, dans son sillage immédiat, Samantha Davies (Initiatives - Coeur), Isabelle Joschke (MACSF), Boris Herrmann (SeaExplorer - YC de Monaco) et Kévin Escoffier (PRB). Les 17 skippers encore en course, Damien Seguin et Armel Tripon ayant abandonné ces dernières heures, ont en ligne de mire la première bouée du parcours située au sud-ouest de l'Islande par 62° nord. Les premiers retours aux Sables-d'Olonne sont attendus au mieux en milieu de semaine prochaine.

