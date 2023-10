Jenni Hermoso va porter plainte à la suite des fuites de son témoignage

Et on la comprend.

Lundi soir, le témoignage de Jenni Hermoso devant le procureur dans le cadre de l’affaire Rubiales a été diffusé à la télévision espagnole. À la suite de cette diffusion, la joueuse et ses représentants ont publié un communiqué dans lequel ils demandent que la vie privée de la joueuse soit protégée et annoncent qu’ils vont lancer une procédure contre ceux qui sont responsables de la fuite du témoignage. Une lettre a été envoyée à la juge, dans laquelle les représentants de la joueuse demandent plus de protection durant la suite du processus judiciaire, et insistent également sur le fait que l’intimité de Hermoso soit respectée, comme c’est le cas pour toutes les autres personnes impliquées dans l’affaire.…

CD pour SOFOOT.com