Jenni Hermoso n’a « jamais consenti au baiser » auquel Luis Rubiales l’a contrainte

C’est ce qu’on appelle une reprise de volée.

Alors que Luis Rubiales s’est excusé ce vendredi tout en refusant de démissionner, les joueuses de la sélection espagnole ont réagi dans un communiqué, publié par FUTPRO, pour « exprimer leur ferme et retentissante condamnation des comportements qui ont porté atteinte à la dignité de la femme ». Dans leur viseur, l’attitude du président de la Fédé espagnole évidemment, et Jenni Hermo donne, au passage, sa version des faits : « Je tiens à préciser que, comme on peut le voir sur les images, à aucun moment je n’ai consenti au baiser qu’il m’a donné et, bien sûr, en aucun cas je n’ai cherché à l’embrasser. […] Je ne tolère pas que ma parole soit remise en question, et encore moins qu’on invente des mots que je n’ai pas prononcés. » …

FP pour SOFOOT.com