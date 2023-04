Jeffinho : « Je suis impressionné par Lukeba et Lacazette »

Petit Jeff découvre la France.

Titulaire pour la première fois en Ligue 1 la semaine passée contre Toulouse, Jeffinho s’adapte peu à peu au football français. Petit et virevoltant, l’ailier brésilien se heurte dans l’Hexagone à un championnat plus physique. « À Lyon, c’est plus intense, plus costaud. Il faut préparer son corps pour ne pas se blesser. Je dois muscler le haut, le rendre plus résistant face aux contacts, aux chocs. Ce ne sont pas seulement les défenseurs qui sont plus forts qu’au Brésil, ce sont aussi les milieux et les attaquants. J’ai été impressionné par Lukeba et Lacazette. Lui, c’est impossible de lui chiper le ballon » , raconte-t-il dans les colonnes de L’Équipe .…

AL pour SOFOOT.com