Jeff Reine-Adelaïde : " Un vrai défi d'aller se qualifier à Turin "

Bonne pioche du dernier mercato estival de l'OL, Jeff Reine-Adelaïde a traversé une saison aussi prometteuse que gâchée par une grave blessure. Mais à 22 ans, le milieu est aujourd'hui de retour pour rattraper le peu de temps qu'il a perdu. À commencer ce vendredi face à Juventus, où il y a un huitième de finale à finir.

"Avec Memphis, on s'appelait régulièrement pendant notre rééducation pour savoir où on en était, pour se motiver l'un et l'autre"

Reine-Adélaïde : " Je peux rejouer à 100% "

Honnêtement, je me sens à 100% de mes capacités. J'ai joué mon premier match en juillet lors du stage de préparation à Évian contre Port-Valaisoù j'ai retrouvé de bonnes sensations. Et puis, on prend aussi beaucoup de plaisir à se retrouver sur le terrain et de rigoler ensemble. Trois mois et demi sans voir ses coéquipiers, c'était long.*On s'est soutenus, on a beaucoup échangé et on s'est fixé des objectifs en commun. On n'était pas ensemble tout le temps - j'ai commencé ma rééducation à Lyon avant d'aller à Clairefontaine -, mais on s'appelait régulièrement pour savoir où on en était, pour se motiver l'un et l'autre. Ça a été un vrai plus et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir être de retour sur le terrain, en forme.Déjà, on en apprend beaucoup sur son propre corps. C'est une blessure pas comme les autres, l'opération est difficile, tu traverses des mois de douleurs. Donc ça t'apporte beaucoup de connaissances sur la façon dont il faut gérer son corps, travailler sur la récupération, la musculation... Ça m'est arrivé à un jeune âge, donc ça me forge mentalement et physiquement pour la suite.