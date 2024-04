information fournie par So Foot • 18/04/2024 à 11:37

Jeff Reine-Adelaïde : « Je peux à nouveau faire confiance à mon corps »

Jeff reprend les rênes de sa carrière.

Dans un entretien au Guardian , Jeff Reine-Adelaïde est revenu sur son début de carrière en demi-teinte. Après une saison pleine en 2018-2019 à Angers, le Français devient la recrue la plus chère de l’histoire de l’OL l’été suivant. Mais son aventure à Lyon sera marquée par sa blessure aux ligaments croisés fin 2019, qui l’a fait songer à arrêter sa carrière. « Quand tout le monde te soutient, tout va bien. Mais quand ils ne sont plus là, c’est complètement différent, a expliqué l’ancien Troyen. Quand tu es jeune et que tout le monde te dit : « Tu es le futur » , tu dois garder les pieds sur terre. » …

VD pour SOFOOT.com