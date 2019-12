Jeep Élite : «Nous voulons être le grand club du Grand Paris», affirme Boris Diaw

Il est rare après l'officialisation d'un nouveau contrat de sponsoring - en l'occurrence avec BPI France- qu'à la fin de la présentation, les nouveaux partenaires demandent de prendre des selfies avec le président du club. Quand ce président est Boris Diaw, c'est normal. Samedi, juste avant la défaite de Boulogne-Levallois face à Dijon (64-72), la quatrième d'affilée, Boris Diaw nous a reçus dans ses bureaux pour faire un large tour d'horizon.Vous avez dit qu'il était facile d'être président quand les résultats sont bons. Ils le sont moins en ce moment...BORIS DIAW. Oui, mais on a joué successivement les trois premiers du championnat (NDLR : Asvel, Monaco et Dijon). Je ne sais pas si une saison parfaite existe et si c'est le cas, je ne l'ai jamais vécue. Il y a toujours des hauts et des bas, et dans ce dernier cas, l'important est de ne pas lâcher. J'ai confiance dans le staff pour redresser la barre.Quel est le vrai niveau de Boulogne-Levallois, l'équipe qui gagnait tout en octobre-novembre ou celle qui peine depuis trois semaines ?La vérité est entre les deux. Nous avons réussi un départ en trombe qui a surpris tout le monde, qui nous a surpris nous-même.Quel objectif fixez-vous à votre équipe ?Le même qu'en début de saison : ce n'est pas quand on gagnait qu'on voulait être champion de France. Ce n'est pas maintenant qu'on va changer nos objectifs non plus. On veut rester dans le haut du tableau. On veut se qualifier pour les playoffs (NDLR : parmi les huit premiers de la saison régulière), finir dans le dernier carré et essayer de gagner un trophée (NDLR : Coupe de France ou Leader's Cup). Un beau partenariat qui signe le début du nouvelle dynamique business @Bpifrance https://t.co/s8pZc8QXUC-- Metropolitans 92 (@Metropolitans92) 21 décembre 2019Vous vous plaisez dans ce rôle de président ?Pour l'instant, ça se passe bien, mais depuis que je suis en poste, nous sommes surtout dans ...