Jeep Elite : Nanterre craque, Boulogne-Levallois se reprend

La 15e journée de Jeep Elite s'est disputée ce lundi soir. Avec des fortunes diverses pour les deux clubs franciliens. Si les Metroploitans se sont imposés à Gravelines (70-80) Nanterre a subi un coup d'arrêt à domicile face à Cholet (86-101). Et le @CB_officiel continue son excellente saison en s'imposant sur le parquet de @Nanterre92 !Très gros résultat pour les Choletais bien emmenés par le MVP @MikeStock20 (18 PTS / 8 PDS).#LetsPlay #JeepELITE pic.twitter.com/rGyTWppBKS-- LNB (@LNBofficiel) December 23, 2019 LE FLOP : Fin de série pour NanterreMauvaise opération pour Nanterre. Après 3 victoires de rang en championnat - 5 lors des 6 dernières journées -, les partenaires de Kenny Chery (19 points) se sont lourdement inclinés (86-101) ce lundi face à Cholet. Ils voient Le Mans, tombeur du leader (jusque-là invaincu) Lyon-Villeurbanne (85-74), prendre une option pour la 8e place et, par conséquent, pour le dernier ticket pour la Leaders Cup. À une journée de la fin de la phase aller, Nanterre possède désormais une longueur de retard sur les Manceaux. La soirée avait pourtant bien commencé pour les joueurs de Pascal Donnadieu. Ils possèdent 13 longueurs d'avance à la fin du 2e quart-temps (59-39, 19e). Mais l'entrée en jeu de Riley relance Cholet. Au retour des vestiaires le club des Mauges passe un 24-5 rédhibitoire à Nanterre (62-55, 25e puis 67-79, 31e). Cette fois ce n'était pas la faute des grévistes si la lumière s'est éteinte. « On est tous très déçus car c'est un coup d'arrêt, un pas en arrière, souffle Pascal Donnadieu. J'espère que ce n'est pas un manque d'envie mais c'est évident qu'on n'y était pas. On a manqué d'intensité. Cholet est dans le Top 5 du championnat et est plus fort que nous aujourd'hui. »NANTERRE - CHOLET : 86-101Les quarts-temps : 24-21, 29-26 ; 14-30, 19-24Arbitres : MM. Thépenier, Bussuel et Alouahabi.Spectateurs : 3000.Nanterre : Cordinier (7 pts), Chery ...