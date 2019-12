Jeep Elite : face à Limoges, Nanterre doit confirmer son redressement

Nanterre ne va pas encore bien mais Nanterre va mieux. Vainqueur de Pau-Lacq Orthez mercredi soir (101-89) avec un match maîtrisé, Nanterre a mis fin à une terrible série de cinq défaites à la suite en Jeep Elite qui avait précipité le club à la dernière place du classement. Le redressement doit se confirmer face à Limoges, à 16 heures en direct sur RMC Sport.Ce qu'il faut savoirLe match oppose deux équipes mal en point et qu'on attendait en bien meilleure place. Limoges se présente avec un maigre bilan de 4 victoires pour 7 défaites dont une qui lui a fait très mal la dernière fois que le club champion d'Europe en 1993 est venu en région parisienne. C'était face à Boulogne-Levallois (108-106 ap) le 6 octobre. De l'autre côté, Nanterre est encore plus mal avec 3 victoires pour 7 défaites et un match en moins à jouer mercredi prochain contre l'Asvel. Les deux rivaux ont dit au revoir à la Leader's Cup. Ils n'espèrent qu'une chose : se redresser assez vite pour voir les play-off.Le joueur à suivreHugo Invernizzi. Dans le camp limougeaud, Nanterre va retrouver quelques vieilles connaissances comme Jerry Boutsiele, nanterrien l'année du titre en 2012-2013 et l'Américain Brian Conklin qui a porté le maillot vert et blanc et 2016-2017. Mais celui dont le retour va sans doute faire le plus plaisir est celui de Hugo Invernizzi qui a allumé la flamme du palais des sports de 2015 à l'été dernier avec des tirs longue distance qui o,t fait le bonheur de Nanterre. Il est là le duel que tout le monde attend null @10_Goyou , leader du nombre de tirs à 3pts marqués dans l'histoire de @Nanterre92 face à @The_Underdog5 , l'un des meilleurs marqueurs nanterriens cette année Ca promet du LOURD #WeAreJSF #JeepELITE #Basketball #Nanterre pic.twitter.com/RDbKyITL1y-- Nanterre 92 (@Nanterre92) 30 novembre 2019Le chiffre9. Le mois de décembre qui commence va être chargé pour Nanterre. Les joueurs de Pascal Donnadieu ...